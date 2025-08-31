Станки не подошли по возрасту

Как стало известно “Ъ”, отклонены жалобы защиты на заочный приговор, вынесенный липецким станкостроителям Кириллу и Владимиру Петровым, которые за хищение более 415 млн руб., выделенных в рамках гособоронзаказа, заочно получили 12 и 14 лет колонии. Вместо нового оборудования они поставляли гораздо более дешевое старое. Вместе с отцом, так же, как и они, уехавшим за границу, предприниматели объявлены в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

На днях Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы защиты совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Кирилла и Владимира Петровых. Защита считает приговор, ранее вынесенный им Мещанским райсудом столицы и подтвержденный Мосгорсудом, незаконным и необоснованным. В частности, утверждалось в жалобах, суды не оценили их позицию, а также в их отсутствие другие защитники, в том числе и действовавший по назначению суда, работали формально и «ненадлежащим образом осуществляли защиту подсудимых», например, не задавали вопросов потерпевшим, не подавали ходатайств, замечаний и т. д. Впрочем, никаких нарушений УПК, а также права на защиту кассационный суд не увидел и отказался отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.

Как ранее сообщал “Ъ”, господа Петровы обвинялись в особо крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам суда, «Кирилл совместно со своим родным братом Владимиром, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, используя подконтрольные им организации, создали организованную группу, в которую помимо них вошли неустановленные соучастники». Первая афера была связана с поставкой для входящего в «Ростех» АО «Станкопром» четырех станков и их пусконаладочными работами более чем на 193 млн руб. Эти средства были выделены в виде ссуды Минпромторга «Ростеху» на реализацию подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Однако поставленное оборудование оказалось бывшим в употреблении, его цена составляла на самом деле чуть более 81,6 млн, а разницу братья положили себе в карман.

В итоге им вменили хищение всей суммы контракта поставки станков, как «не соответствующей существенным условиям».

Во втором случае потерпевшей стала расположенная в подмосковной Балашихе воинская часть ФСБ, в прошлом Центральный научно-исследовательский институт специальной техники в составе оперативно-технического управления КГБ. В рамках гособоронзаказа братьям Петровым заказали новый универсальный консольно-фрезерный станок, стоимость которого по договору составила около 3,7 млн руб. Но вместо него по поддельным документам был доставлен старый агрегат, цена которого, по оценке экспертов, не дотягивала и до 1 млн руб.

По аналогичной схеме было обмануто ПАО «Нептун», которому также по фиктивным документам вместо новых круглошлифовальных станков собственного производства более чем на 7,5 млн руб. поставили старое и дешевое оборудование.

Но братьям Петровым, видимо, показалось мало, и они обратились в Минпромторг за субсидиями на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям «пилотной партии» своих станков. Один из них с сообщниками, понимая, что пилотных партий станков на самом деле нет, тем не менее изготовил необходимые документы и заявки. В итоге по соглашениям в два этапа структурам одного из братьев было перечислено 211,7 млн руб.

Петровы были задержаны в Липецке в марте 2019 года. Их отправили в СИЗО, но потом освободили под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде. Вину они не признавали. Уголовное дело станкостроителей направили в Мещанский райсуд, но когда процесс уже близился к завершению, оба перестали являться на заседания. Как оказалось, они обзавелись новыми документами и выехали за границу, где уже находился их отец, основатель семейной компании 77-летний Владимир Петров. К нему и Кириллу Петрову у правоохранителей имелись претензии по еще одной сделке со станками. Всех троих объявили в международный розыск.

В итоге в июне прошлого года суд приговорил братьев заочно, назначив одному 14 лет колонии, а другому — 12 лет.

Тем временем Владимир Петров-младший отдельно от брата также был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Советский райсуд Липецка назначил ему два года лишения свободы условно за неуплату в бюджет более 111 млн руб. путем предоставления фиктивных документов о приобретении станков и комплектующих. Осужденный вину не признал, но возместил 66 млн руб. ущерба.

А уже в мае нынешнего года Правобережный суд Липецка также заочно осудил Владимира Петрова-старшего и Кирилла Петрова на 3 года и 15 лет лишения свободы соответственно за мошенническое хищение почти 52 млн руб. У младшего новый срок сложился с учетом ранее полученного в Москве. На этот раз речь шла о проекте создания серийного производства станкоинструментальной продукции. Оно проводилось на базе станкостроительного предприятия, совладельцем которого, помимо господ Петровых, являлся все тот же «Станкопром» «Ростеха». Петровы без ведома представителей госкорпорации заключили от лица подконтрольного им ООО «Интермаш» договор займа с федеральным фондом технологического развития. По нему подконтрольное станкостроительное предприятие предоставило в залог земельный участок и производственно-сборочный цех с административно-бытовым корпусом, в которые «Станкопром» вложил 51,5 млн руб. Впоследствии в связи с неисполнением компанией «Интермаш» договора на эти активы было обращено взыскание. В пользу предприятия с осужденных была взыскана вся сумма ущерба.

Сергей Сергеев