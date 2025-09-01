«Уральские авиалинии» с октября начнут ежедневно летать в Дубай из Екатеринбурга
«Уральские авиалинии» осенью запустят прямые рейсы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) из Екатеринбурга, Москвы и Сочи. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, из аэропорта Кольцово рейсы намерены выполнять ежедневно с 1 сентября.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Из Сочи рейсы запустят с 24 сентября по средам, субботам и воскресеньям, из столицы (Домодедово) — с 26 сентября. Полеты из Москвы также запланированы в ежедневном режиме.
Согласно сайту авиакомпании, стоимость билетов из Екатеринбурга в октябре на одного человека в одну сторону начинается с 21,5 тыс. руб.
Напомним, по данным экспертов туротрасли, ОАЭ является одним из самых популярных направлений среди уральских туристов.