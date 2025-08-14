Абхазия обошла Турцию

Наибольшим спросом среди уральцев в летнем сезоне из зарубежных направлений пользовалась Абхазия, а из внутренних — Крым, сообщили эксперты туристической отрасли. Свердловские туристы выбирали Юго-Восточную Азию, Грузию и поездки по России. Участники туррынка прогнозируют, что в бархатный сезон заграничные поездки для уральцев будут начинаться от 70 тыс. руб. на человека, а на Новый год — от 80 тыс. руб.



Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Турция перестала быть самым массовым зарубежным направлением среди российских туристов, она уступила в летнем сезоне Абхазии, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, на 40% вырос спрос на Египет, среди популярных направлений оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Тунис и Малайзия. Турция, хоть и перестала быть лидером, показала рост спроса в пределах 10%.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, у туристов из Свердловской области среди зарубежных направлений спросом пользовались Самарканд, Ташкент, Бухара (Узбекистан) с прямыми перелетами из Екатеринбурга, а также Батуми (Грузия) и Баку (Азербайджан).

«Из Екатеринбурга начала летать FlyOne Armenia — единственная авиакомпания, обеспечивающая сквозные билеты в том числе на европейский континент. Там мы фиксируем практически полную заполняемость рейса»,— добавил он.

Господин Мальцев фиксирует интерес к Юго-Восточной Азии. Он отметил, что направления, которые считались более подходящими для осени, зимы и весны, сейчас стали востребованы и летом, это КНДР, Вьетнам, Таиланд. «Вместе с нашими малазийскими партнерами мы просчитываем возможность, запуска в осенние месяцы прямых авиаперелетов в Малайзию. Либо Куала-Лумпур, либо другие точки»,— анонсировал Михаил Мальцев. Впрочем, о возможном запуске рейса заявляется уже не в первый раз.

Запуск еще нескольких прямых рейсов анонсировала член правления уральского отделения РСТ, представитель Fun & Sun на Урале Оксана Леонова. «С мая у нас стартовала полетная программа во Вьетнам, это направление показало хороший прирост. На зиму мы увеличиваем емкость в два раза по направлению Камрань. Уральские туристы смогут улететь на Фукуок, туда стартует полетная программа с 15 ноября, и мы видим повышенный спрос»,— рассказала она. По ее словам, осенью Air Arabia запустит прямой перелет из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму (ОАЭ).

Госпожа Леонова добавила, что спрос на отдых в Турции у уральских туристов вырос на 20% и подтвердила значительный интерес к Египту — «плюс 40% за счет того, что там появляются качественные отели среднего и премиального сегмента». «Там очень конкурентная стоимость, поэтому, конечно, наши туристы выбирают курорты Красного моря»,— пояснила она.

По мнению экспертов, в бархатный сезон продолжит пользоваться спросом турецкое побережье, а стоимость тура на одного человека туда составит от 70 тыс. руб. «На Новый год мы видим, что спрос активно растет традиционно на направления Юго-Восточной Азии, пользуется спросом и ОАЭ, и Египет. Новый год туристам в среднем обойдется от 80 тыс. руб. до 250 тыс. руб. это только лишь минимальный порог»,— сказала Оксана Леонова.

Во внутреннем туризме, по словам Ильи Уманского, наблюдается минимальный рост или почти его остановка. Минимальную динамику показала статистика и по числу бронирований, и по реализованным номер-ночам. В связи с падением спроса упала средняя стоимость бронирования мест размещения с 12 тыс. руб. до 10,9 тыс. руб. Отрицательные показатели объясняют падением спроса на Краснодарский край по ряду известных причин (экологическая катастрофа, холодная погода, укрепление рубля и рост стоимости на курортные услуги).

На ряд российских регионов спрос вырос. Так, у уральцев пользовался спросом Крым, отметили эксперты. «За исключением таких традиционных направлений, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, популярными направлениями стали наши ближайшие соседи. На долю свердловчан в ключевых загородных объектах Челябинской, Тюменской, Курганской областях и частично Пермского края приходится 32–34%. Есть интерес к Калининграду, Алтаю, Кавказу»,— прокомментировал Михаил Мальцев.

Мария Игнатова