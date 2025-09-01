Подорвавшегося на мине оператора ВГТРК транспортируют в Москву

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, подорвавшегося на мине в Курской области, транспортируют для лечения в Москву. Врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил, что раненого отправили в столицу на вертолете.

«Впереди долгий и непростой путь реабилитации — желаю сил и скорейшей поправки!»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Сергей Солдатов подорвался на мине 28 августа в одном из населенных курского приграничья. Его доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Там раненого оперировали хирурги из Москвы.