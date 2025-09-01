Слушание об экстрадиции Касаткина из Франции в США может пройти после 15 сентября

Защиту российского баскетболиста Даниила Касаткина суд Парижа пригласил ознакомиться с ордером на его экстрадицию в США. Адвокат спортсмена Фредерик Бело рассказал «РИА Новости», что он сможет изучить предписание 5 сентября, за десять дней до суда.

Господин Бело рассказал, что точная дата слушания пока не назначена. Заседание, по его словам, может состояться после 15 сентября. Итоговое решение примут после встречи следственного судьи и защиты спортсмена в пятницу, отметил господин Бело.

Касаткина задержали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. США подозревают его в участии в хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы.

25 августа прокуратура Франции уведомила адвоката Касаткина о получении официального запроса на экстрадицию от США. 27 августа защита спортсмена попросила Кассационный суд Парижа освободить его из тюрьмы под домашний арест вплоть до рассмотрения в суде вопроса о его экстрадиции. Суд отклонил ходатайство. Заседание проходило в парижском Дворце правосудия.

Подробнее о ходе заседания, читайте в материале «Ъ» «Суд удалился для объятий».