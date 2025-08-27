Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Баскетболисту Касаткину по законам США грозит до 25 лет тюрьмы

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному во Франции по запросу США, грозит до 25 лет тюрьмы. Американские власти обвиняют его в компьютерном и электронном мошенничестве. По данным СМИ, он выступал в роли посредника между хакерами и их жертвами. Судья уточнила, что за компьютерное мошенничество Касаткину может грозить до 5 лет лишения свободы, а за электронное мошенничество — до 20 лет.

Касаткина задержали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. США подозревают его в участии в хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

9 июля парижский суд рассмотрел ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Фредериком Бело, но решил оставить баскетболиста под стражей. 25 августа прокуратура Франции уведомила адвоката Касаткина о получении официального запроса на экстрадицию от США. Защита ожидает получить эти документы для ознакомления и дальнейших действий.

