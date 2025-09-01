Избирательные фонды кандидатов в нижегородскую думу выросли до 78 млн рублей

По состоянию на конец августа в избирательные фонды кандидатов в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва поступило 78,33 млн руб. Официально израсходовано из этой суммы почти 61 млн руб., указано в документах избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пока есть данные по 112 кандидатам (включая выбывших). По-прежнему вовсе нет информации по округам №№17-20 и №№33-35.

Почти 42 млн руб. из поступившей суммы пожертвовали юрлица. Основным спонсором кандидатов остается Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, он направляет суммы до 2,2 млн руб. претендентам от «Единой России».

По сравнению с предыдущими данными в списке спонсоров появились два новых юрлица. ООО «РА Мост» выделило 0,86 млн кандидату от ЕР по округу №21 Павлу Пашинину, весь его фонд увеличился до 2,26 млн руб. АО «Хлеб» направило 2,5 млн руб. в фонд кандидата от ЕР по округу №23 Сергея Пляскина, увеличив его фонд до 2,9 млн руб.

У кандидата от ЕР по округу №25 Кристины Закиевой, снявшейся с выборов, избирательный фонд увеличился до 2 млн руб. Вся сумма поступила от упомянутого фонда и израсходована в полном объеме. Всю сумму в размере почти 1,4 млн руб. потратила на выборы и другой снявшийся кандидат — Антонина Марунина (№15, «Новые люди»).

У большинства кандидатов суммы в избирательных фондах небольшие. Более 2 млн руб. в основном получили кандидаты от «Единой России». Из остальных наиболее значимый фонд — у кандидата от «Новых людей» по округу №28 Кристины Копытовой, она получила 3,34 млн руб. В избирательный фонд действующего депутата по этому округу Ольги Балакиной (ЕР) пока поступило 2,6 млн руб.

Лидером по сумме избирательного фонда остается зампред гордумы Евгений Костин (округ №24, «Единая Россия»), он получил 3,835 млн руб., из которых 2 млн — от возглавляемого им Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Ирина Швецова