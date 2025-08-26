Кандидаты в думу Нижнего Новгорода получили на выборы 57 млн рублей

К 22 августа 2025 года в избирательные фонды кандидатов в думу Нижнего Новгорода поступило 56,6 млн руб. Израсходовано 45,77 млн, следует из данных избиркома.

Данные пока есть не по всем кандидатам и округам. В отчетах необходимо указывать юрлица, выделившие более 25 тыс. руб., и число граждан, пожертвовавших более 20 тыс.

Юрлица выделили уже 26,6 млн руб. Основной жертвователь — Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Он спонсирует кандидатов от «Единой России». Возглавляет фонд зампред гордумы Евгений Костин.

Из кандидатов от ЕР этот фонд не фигурирует в отчетах четырех действующих депутатов. У Владимира Аношкина (округ №5, поступило 0,5 млн руб.) и Марка Фельдмана (№32, поступило 0,88 млн) жертвователи не указаны. Павла Пашинина (№21) и Михаила Иванова (№22) спонсируют их предприятия. Депутат Пашинин получил 1,4 млн руб. (из них 1 млн от ООО «НЗТО»), депутат Иванов — 2,4 млн (2 млн от ООО «СЗ ННДК Автозавод»).

Больше всех (по 2,2 млн) получили от фонда Валерий Скакодуб (№4), Мария Кузнецова (№6) и Алексей Родин (№11). Наименьший взнос составил 200 тыс. руб. Например, у Светланы Досаевой (№26) и Дмитрия Сивохина (№27).

Ту же сумму получила Ольга Балакина (№28). Весь ее фонд равен 2,6 млн руб. По 500 тыс. поступило от ООО «Сфера» и ООО «Ока-Пропан», еще 1,2 млн — от трех физлиц.

От 0,9 до 2,4 млн руб. получили кандидаты от «Новых людей». Больше всех — депутат Жанна Скворцова (№25). 1 млн руб. она получила от ООО «Орбита». У остальных жертвователи не указаны.

Алексей Кожухов (№31, СРЗП) получил 1,8 млн руб. Данных по остальным кандидатам от этой партии еще нет.

Большинство кандидатов от КПРФ получили менее 2 тыс. Из нынешних депутатов есть сведения по Михаилу Рыхтику (900 тыс. руб.).

От ЛДПР в отчете указан только Иван Корниенко (№29, 369 тыс. руб.).

В фонды большинства представителей «Партии пенсионеров» поступило по 7 тыс. руб.

Больше всего средств пока получил Евгений Костин (№24) — 2,835 млн руб. Из них 1 млн от возглавляемого им фонда.

Ирина Швецова