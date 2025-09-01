Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 800

Число погибших в результате землетрясения на востоке Афганистана превысило 800 человек, еще 2500 получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя местного правительства. Большинство погибших — в провинции Кунар.

Представитель афганского МВД Абдул Матин Кани рассказал агентству, что множество домов было разрушено. AFP уточняет, что большинство афганцев живут в малоэтажных домах из глинобитного кирпича, которые подвержены обрушениям. В ООН сказали, что некоторые из наиболее пострадавших деревень в Кунаре остаются недоступными из-за заблокированных дорог.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло сегодня ночью примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула. Также были зарегистрированы афтершоки магнитудой от 4,5 до 5,2. По оценкам Геологической службы США, сильные толчки почувствовали более 1,2 млн человек.