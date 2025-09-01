Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до до 250 человек

Количество жертв землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября на востоке Афганистана вблизи границы с Пакистаном, выросло до 250 человек, еще около 500 человек получили ранения, сообщает афганское агентство Бахтар. Со ссылкой на заявления властей также уточняется, что эти цифры «не окончательные, так как спасательные группы все еще направляются в отдаленные районы», а некоторые дороги закрыты из-за оползней. Погибшие проживали в шести восточных провинциях Афганистана.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула и 400 км от столицы Пакистана Исламабада. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км. После основного толчка зарегистрированы три афтершока магнитудой от 4,5 до 5,2.

По первоначальным данным, количество погибших составляло 20 человек, еще более 100 считались ранеными. При этом, по оценкам Геологической службы США «число погибших может исчисляться сотнями».

