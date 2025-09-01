Член Федерации альпинизма перечислила варианты спасения Наговициной

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова считает что застрявшую в горах Киргизии альпинистку Наталью Наговицину можно было спасти. В Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) госпожа Пиунова перечислила варианты спасения альпинистки.

По словам эксперта, для успешной эвакуации потребовалась бы группа из десяти подготовленных и акклиматизированных мужчин с опытом высотных восхождений. Однако в критический момент таких спасателей на месте не оказалось.

Госпожа Пиунова считает, что при наличии достаточных средств и поддержки друзей такую команду можно было бы собрать. Она привела в пример прошлогодний случай с альпинистом Евгением Глазуновым, который пропал без вести во время одиночного восхождения на вершину Аксу. По мнению эксперта, сразу после травмы Наговицину следовало уговорить спуститься до обелиска на отметке 7 тыс. м, где имеется ровная площадка, пригодная для посадки вертолета, и где можно было бы переждать непогоду.

Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа и с тех пор оставалась на высоте около 7200 м. Несколько групп альпинистов пытались эвакуировать ее. 25 августа должна была состояться еще одна попытка спасти альпинистку: к ней планировалось запустить дрон, чтобы подтвердить наличие признаков жизни, после этого должен был вылететь специальный вертолет. Беспилотник запустить не удалось из-за плохой погоды, вылет вертолета также был отменен. Через несколько дней МЧС Киргизии официально признало Наталью Наговицину без вести пропавшей.