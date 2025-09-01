В очереди к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов, сообщил.

Telegram-канал о ситуации на мосту. В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 50 автомобилей.

Очереди на мосту стали скапливаться два дня назад. 30 августа в пробках стояли более 500 автомобилей. 31 августа в очереди на мост находилось почти 800 транспортных средств. К вечеру вчерашнего дня пробок на мосту не было.

Пробки на въезд в Крым также ожидаются 7 сентября. На выезде с полуострова могут возникнуть сильные заторы 11 и 12 сентября, также пробки прогнозируют с 13 по 15 сентября и в конце месяца.