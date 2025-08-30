Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В очереди на Крымский мост скопилось более 500 автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи, по данным на 17.00 скопилось 575 единиц автотранспорта. Об этом сообщает Телеграм-канал Крымский мост: оперативная информация.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Время ожидания в очереди составляет порядка двух часов, уточняется в сообщении. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра отсутствуют.

Ранее, на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе образовалась автомобильная пробка в сторону черноморского побережья. Автозатор растянулся на четыре километра.

Андрей Николаев

Новости компаний Все