Вратарь Доннарумма переходит в «Манчестер Сити» за €39 млн

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» договорился с английским «Манчестер Сити» о переходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы за €39 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, голкипер подпишет с командой пятилетний контракт. Сообщается, что сделка была согласована после перехода бразильского вратаря Эдерсона из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче» за €14 млн.

12 августа Доннарумма объявил об уходе из французского ПСЖ, который он представлял с 2021 года. Выступая за команду, голкипер четырежды становился чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году.

Таисия Орлова