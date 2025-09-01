Пожароопасность пятого класса введена в 44 районах Ростовской области

В Ростовской области чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявили в 44 районах региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Так, 1 и 2 сентября максимальный уровень опасности установили в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных, центральных, районах и в Приазовье.

В список вошли Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Боковский, Волгодонской, Дубовский, Багаевский, Веселовский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Константиновский, Мартыновский, Морозовский, Мясниковский, Милютинский, Обливский, Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Семикаракорский, Советский, Родионово-Несветайский, Тацинский, Усть-Донецкий, Целинский, Цимлянский и Чертковский районы и города Азов, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Батайск, Новочеркасск и Ростов-на-Дону.

На остальной территории области 2-3 классы пожароопасности.

Мария Хоперская