В Тюмени при пожаре в жилом доме погиб человек
Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном доме на ул. Республики д.220 в Тюмени, сообщили в региональном ГУ МЧС. Сообщение о возгорании в квартире поступило в пятом часу вечера 18 августа.
Фото: МЧС Тюменской области
Прибывшие к месту вызова пожарные ликвидировали пожар на площади 25 кв. метров. Спасатели эвакуировали 12 человек, шестерых вывели из задымленной зоны, среди них— двое детей.
«К сожалению, в результате происшествия один человек погиб, еще два человека получили травмы»,— говорится в сообщении.
На месте работали 28 сотрудников МЧС, было задействовано 8 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.