Корпорация сдала на твердую четверку

Руководство Корпорации развития Нижегородской области отчиталось в заксобрании об исполнении концессионных соглашений о строительстве новых школ. За последние три года в регионе построены 11 современных школ, часть из них с бассейнами. Еще две школьные стройки — в Дзержинске и Нижнем Новгороде — оказались в зоне риска из-за разрыва договоров со слабым генподрядчиком. Однако степень готовности объектов высокая, концессионер пообещал достроить обе школы в этом году. Депутаты градостроительного комитета похвалили областную корпорацию, но рекомендовали переходить к типовым проектам для экономии бюджетных средств.

Комитет по градостроительному развитию нижегородского заксобрания заслушал доклад гендиректора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игоря Ищенко о строительстве по концессиям новых школ. В 2023–2024 годах в регионе были введены в эксплуатацию 11 новых учебных заведений: от школы «Фрегат» на 1125 мест в поселке Большая Ельня до большой школы на 1600 учеников в ЖК «Зенит» в Нижнем Новгороде. В Кстове, Выксе, Арзамасе и городском округе Бор областная корпорация построила школы поменьше — на 675–1100 мест.

Судя по докладу Игоря Ищенко, затраты на строительство школ в зависимости от их размера, а также наличия или отсутствия бассейна колебались от 807 млн руб. до 2,1 млрд за объект. В этом учебном году в сентябре для детей откроются три новые общеобразовательные школы из построенных — в «Зените», в Кузнечихе и на Украинской улице.

Еще две школы, на улице Клюквина в Дзержинске и на Космической улице в Нижнем Новгороде, по словам руководителя компании, оказались «в стадии кризисного управления».

Областная корпорация отказалась от услуг новосибирского генподрядчика «АМТ-Групп», который неоднократно срывал сроки строительства.

«До 25 августа мы заканчиваем обследование всех выполненных объемов и на днях вскрываем банковские гарантии. Деньги на достройку двух школ есть, их строительная готовность составляет 85–87%. Ведем работу, чтобы в этом году достроить обе школы, это вполне реализуемая задача»,— отметил Игорь Ищенко.

Депутат Владимир Солдатенков спросил о применении типовых проектов: до сих пор в регионе каждый раз заново проектировали каждую новую школу, что приводит к увеличению сроков проекта и большим расходам. Игорь Ищенко согласился с тем, что надо использовать типовые проекты с привязкой к местности, но в данном случае областной концессионер «подхватил на марше» строительство школ по индивидуальным проектам. Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области намеревалось реализовать концессии по строительству и эксплуатации школ с частными партнерами. Однако после того, как структуры Сбербанка и «Просвещения» не взяли на себя эту задачу, облправительство заключило соглашения с подконтрольной Корпорацией развития Нижегородской области, чтобы не потерять федеральное софинансирование школьных концессий.

По словам Игоря Ищенко, для дальнейшей эксплуатации новых школ создана отдельная организация, которая также будет обслуживать ледовый дворец после завершения его строительства.

Зампред заксобрания Денис Бакиев покритиковал школу в борском микрорайоне Боталово-4 на Бору за двухскатную крышу, более опасную при сходе снега и наледи. «По внешнему виду это проект 60-х годов»,— отметил он увиденное в презентации. Игорь Ищенко сослался на инициативу проектировщика.

Возвратившись к теме типового проектирования, председатель градостроительного комитета Василий Суханов призвал расширять практику: нужно от трех до пяти наиболее эффективных решений для повторного применения. «Мы несем меньше рисков. Не возникают разные проектировщики, которые сначала обваливают цену на конкурсах, а потом начинают нам что-то рисовать. Типовыми проектами мы защищаем сами себя и бюджет Нижегородской области»,— заметил депутат. Комитет протокольно закрепил эту рекомендацию для регионального минстроя, приняв отчет руководства корпорации к сведению. В конце депутаты похвалили областного концессионера за уже сданные 11 новых школ. «Сделана гигантская работа. Построенные за сравнительно небольшой период времени школы — большой вклад в развитие области»,— заключил Василий Суханов.

Иван Сергеев