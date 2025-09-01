В Удмуртии снят режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии снят в 10:00 местного времени, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим был введен в 04:25. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией РФ 50 украинских БПЛА: Удмуртии в списке регионов, подвергшихся атаке беспилотников ВСУ, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, режим «Беспилотная опасность» вводится при обнаружении беспилотников в соседних регионах. Во время его действия применяются меры защиты жителей и предприятий. В их числе ограничение работы мобильного интернета. О введение режима жителей информируют через приложение «МЧС Россия», SMS-рассылку и страницы комитета в соцсетях.

При фиксации дронов вблизи границы республики или на ее территории вводится режим «Угроза атаки БПЛА»: включаются сирены, к информированию населения подключаются страницы главы республики и правительства, экраны в общественном транспорте, военкомате и других госучреждениях, а также система оповещения.

Напомним, в Удмуртии второй месяц отсутствует мобильный интернет. Власти региона объясняют ограничения сети угрозами атак БПЛА. Проводной интернет и мобильная связь продолжают функционировать. В середине июля КРУР представила интерактивную карту бесплатных точек доступа к Wi-Fi на территории Ижевска. На данный момент власти региона согласовывают с компанией «Яндекс» возможность размещения локаций Wi-Fi в приложении «Яндекс Карты» c офлайн-доступом.