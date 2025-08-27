Точки доступа к Wi-Fi в Удмуртии появятся на «Яндекс Картах»

Власти Удмуртии достигли договоренностей с IT-компанией «Яндекс» о размещении открытых точек доступа к Wi-Fi на карте их приложений, рассказал директор Корпорации развития республики (КРУР) Эмиль Бикмеев на круглом столе «Ъ-Удмуртия». Хот-споты будут доступны в оффлайн-режиме.

Ранее КРУР разработала карту с открытыми точками доступа к Wi-Fi. «Они соответствуют стандартным протоколам безопасности, персональные данные никто не ворует. Верификация пользователей происходит через телефон или госуслуги»,— заверил господин Бикмеев.

Напомним, в Удмуртии второй месяц отсутствует мобильный интернет. Власти региона объясняют ограничения сети угрозами атак БПЛА. Проводный интернет и мобильная связь продолжают функционировать. В середине июля КРУР представила интерактивную карту бесплатных точек доступа к Wi-Fi на территории Ижевска. Количество хот-спотов на ней сейчас превышает 100 объектов.

