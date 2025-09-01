В УрФУ опровергли информацию об обязательном переходе в Max

В Уральском федеральном университете (УрФУ) корреспонденту «Ъ-Урал» опровергли информацию о переносе чатов со студентами и преподавателями в мессенджер Max. Ранее такая информация появилась в Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Для первокурсников созданы чаты в Max — ребятам приходили ссылки в Госуслугах вместе с уведомлениями о поступлении»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе университета. Там отметили, что такая практика была и раньше, но чаты создавали в мессенджере VK, а сейчас ему на замену пришел Max, разработанный той же компанией.

Ранее в министерстве образования Свердловской области сообщали о переносе школьных чатов в национальный мессенджер Max. Его интегрируют с платформой «Сферум», которую школьники используют сейчас.

Анна Капустина