Россиянам запретили продавать землю отдельно от дачи

Владельцам дачных участков, занимающихся садоводством и огородничеством, запрещено разделять жилые и садовые дома между собственниками. Соответствующие ограничения содержатся в законе, вступившем в силу с 1 сентября.

Текс документа опубликован на официальном портале правовых актов. По закону дачникам запрещено:

продавать жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и иные объекты отдельно от участка;

разделять жилые, садовые дома, хозяйственные постройки и гаражи между собственниками;

создавать садовые участки там, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд (к примеру, на землях сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями).

В законе уточняются понятия «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования», «взносы». Помимо этого введено более четкое разграничение «коллективного» и «индивидуального» садоводства и огородничества. С сентябре в России также запретили вести бизнес на дачах и найм рабочих для сбора урожая.

Об основных законодательных изменениях с сентября — в материале «Ъ».