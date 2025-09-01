В России запретили вести бизнес на дачах и нанимать рабочих для сбора урожая

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который запрещает ведение предпринимательской деятельности на участках в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Согласно поправкам в федеральный закон № 217-ФЗ, земли с видом разрешенного использования «садоводство/огородничество» предназначены исключительно для личных нужд, а коммерческое использование таких участков теперь признаётся нарушением.

Под запрет попали различные виды бизнеса: открытие хостелов и мини-отелей, складов, автосервисов, мастерских, магазинов, питомников для продажи животных, платных бань и саун, спортивных залов, кафе, парикмахерских, птицеводческих и животноводческих ферм, тепличных комплексов. Кроме того, запрещен найм работников для сбора урожая и оказание платных услуг на дачных участках.

Юристы уточняют, что вести предпринимательскую деятельность в СНТ было нельзя и ранее, ведь земельный кодекс требует использования участков по целевому назначению. Однако изменения конкретизируют понятия и ужесточают контроль. За использование земли не по назначению физическим лицам грозит штраф от 10 тыс. рублей, либо 0,5–1% от кадастровой стоимости участка. Для юридических лиц штрафы выше — от 100 тыс. рублей и до 2% кадастровой стоимости.

При этом разрешено выращивать овощи и фрукты для собственного потребления и содержать домашних животных. Дачники могут продавать излишки урожая на рынках и ярмарках при соблюдении условий, в том числе без привлечения наемных сотрудников и по справке от СНТ или местной администрации.