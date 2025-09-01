Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 600 человек

В результате землетрясения на востоке Афганистана погибли более 620 человек. Еще свыше 1500 местных жителей пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на данные афганских властей в понедельник.

Министерство здравоохранения страны уточнило, что в провинции Кунар были разрушены три деревни, другим населенным пунктам нанесен значительный ущерб. Для вывоза пострадавших используют вертолеты. Продолжается разбор завалов в поисках выживших.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло сегодня примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 8 км. Также были зарегистрированы афтершоки магнитудой от 4,5 до 5,2. По оценкам Геологической службы США, «число погибших может исчисляться сотнями».