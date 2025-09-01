Лидеры ШОС одобрили Тяньцзиньскую декларацию без упоминания Украины

Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества одобрил декларацию по итогам саммита в китайском Тяньцзине. В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются, они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.

Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в декларации отражены консолидированные позиции стран ШОС по ключевым региональным и международным вопросам, в том числе по экономике. В документе намечены цели деятельности ШОС на ближайшие 10 лет, а также подходы к развитию сотрудничества в разных сферах.

Тяньцзиньская декларация не содержит упоминания украинского кризиса, аналогично принятой в 2024 году Астанинской декларации, указывает ТАСС.

