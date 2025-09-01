В школы Ямала в этом году отправились свыше 81 тыс. учащихся

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 1 сентября в школы пошли более 81 тыс. учеников, сообщили в правительстве региона. В колледжи Ямала поступили свыше 3 тыс. первокурсников — почти 93% будут учиться на бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ко Дню знаний на Ямале открылась одна новая школа в Губкинском, и еще пять — после ремонта: в Новом Уренгое, Лабытнанги, Муравленко, Мужах и Харампуре. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, осенью также откроются после ремонта три школы искусств, а до конца года будет готова новая, самая большая — в Новом Уренгое. «Особое внимание уделяем возможностям для технического творчества детей — юным новоуренгойцам доступно обучение в новом образовательном парке "Лаборатория", детский технопарк "Пульсар" в Ноябрьске встречает 1 сентября с расширенным списком программ обучения. Уверен, что юных северян ждет яркий учебный год, полный интересных открытий и громких достижений»,— сказал глава региона.

Напомним, новая школа в Губкинском площадью более 18 тыс. кв. м примет 1,4 тыс. учеников начальных и средних классов и будет работать в две смены. В церемонии открытия 18 августа принял участие Дмитрий Артюхов, который посетил город в рамках своей автомобильной поездки по округу.

Ирина Пичурина