Дмитрий Артюхов открыл самую большую в Губкинском школу на 1,4 тыс. учеников

В Губкинском открылась новая школа. С 1 сентября она примет 1,4 тыс. учеников начальных и средних классов и будет работать в две смены, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В церемонии открытия принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который посетил город в рамках своей автомобильной поездки по округу. Он поздравил школьников и учителей с открытием. «Хочу поблагодарить всех, кто причастен к сегодняшнему событию: проектировщики, строители. Новая школа — самая большая в Губкинском. Ее запуск позволит нам обеспечить новое качество образования, задавать самые высокие стандарты»,— сказал он.

Четырехэтажная школа, площадью более 18 тыс. кв. м, построена в шестом микрорайоне за четыре года — ранее на этом месте стояла деревянная одноэтажная школа №3. Здание состоит из двух блоков, соединенных переходами. Внутри есть атриумы с зонами отдыха. На первом этаже — актовый зал и столовая на 400 мест, на втором — спортивные залы. На третьем этаже находятся музей, библиотека и зимний сад, а на четвертом — научно-технические лаборатории и интернет-класс. Также сюда переедет Станция технического творчества, где школьники смогут заниматься робототехникой и авиамоделированием.

Пришкольная территория обустроена спортивными площадками и «зелеными» зонами отдыха. Рядом со школой расположены парковка и новая автобусная остановка.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Артюхов за рулем автомобиля отправился в седьмую поездку по региону — он проедет более 1 тыс. км по маршруту от Салехарда до Ноябрьска. На выходных он принял участие в торжественной церемонии открытия самого большого на Ямале центра единоборств «Северный характер», который открылся в Тарко-Сале (Пуровский район).

Ирина Пичурина