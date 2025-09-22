Сегодня исполняется 90 лет митрополиту Ювеналию (Пояркову)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Ювеналий

Фото: patriarchia.ru Митрополит Ювеналий

Фото: patriarchia.ru

Его поздравляет председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов:

— Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ваш путь — яркий пример ревностного служения Богу, Церкви и безграничной пастырской любви к людям. Вы внесли огромный вклад в сохранение и укрепление православия на нашей подмосковной земле, возглавляя более 40 лет Московскую областную епархию. Огромно Ваше участие в восстановлении тысяч храмов и монастырей региона. Совместно с Министерством образования Вы стали инициатором важных просветительских проектов, среди которых занятия по духовно-нравственному воспитанию. Благодаря Вам когда-то совсем молодые люди пришли к Богу и сегодня приводят в храмы уже своих детей. В это непростое время мы глубоко осознали, насколько Ваш труд во имя жителей и региона помог нам обратиться к традициям и нашим ценностям, укрепить связь поколений. Вера сегодня согревает души многих людей, дает силы нашим воинам в зоне СВО идти вперед, а их близким — ждать их домой. Все мы молимся за Вас, желая крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и помощи Божией во всех делах. Пусть Ваше сердце всегда будет наполнено радостью и благодатью!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»