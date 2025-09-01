Микрокредитную организацию на Среднем Урале оштрафовали за 252 звонка должнику

В Свердловской области микрокредитную компанию «Смсфинанс» оштрафовали на 50 тыс. руб. за навязчивые звонки одному из клиентов. Как сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону, должнику позвонили 252 раза с требованием погасить долг.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Гражданин обратился в ведомство и сообщил, что после заключения договора потребительского займа с микрокредитной компанией у него возникла задолженность. Звонки поступали на его мобильный телефон более 120 раз в месяц. После проверки в отношении «Смсфинанс» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ

Ранее житель Дегтярска (Свердловская область) получил за два месяца от банка более 170 звонков и SMS-сообщений с требованием вернуть долг. Судебные приставы оштрафовали банк на 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина