Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей за 170 звонков должнику на Среднем Урале

Житель Дегтярска (Свердловская область) получил за два месяца от банка более 170 звонков и SMS-сообщений с требованием вернуть долг, сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Он обратился с заявлением к приставам и объяснил, что у него есть задолженность по кредиту перед банком. В ходе проверки приставы выяснили, что банк нарушил закон при требовании возврата просроченной задолженности. Кроме того, информация от банка не совпадала с детализацией звонков, что указывало на попытку скрыть нарушения.

В результате банк был оштрафован на 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Штраф полностью оплачен.

Напомним, ранее за двое суток сотрудники микрокредитной компании 506 раз позвонили жителю Свердловской области с требованием погасить долг, который брала его супруга. Приставы оштрафовали на 50 тыс. руб. ООО МК «Диджитал Мани».

Ирина Пичурина

Новости компаний Все