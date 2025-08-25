Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей за 170 звонков должнику на Среднем Урале

Житель Дегтярска (Свердловская область) получил за два месяца от банка более 170 звонков и SMS-сообщений с требованием вернуть долг, сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону.

Он обратился с заявлением к приставам и объяснил, что у него есть задолженность по кредиту перед банком. В ходе проверки приставы выяснили, что банк нарушил закон при требовании возврата просроченной задолженности. Кроме того, информация от банка не совпадала с детализацией звонков, что указывало на попытку скрыть нарушения.

В результате банк был оштрафован на 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Штраф полностью оплачен.

Напомним, ранее за двое суток сотрудники микрокредитной компании 506 раз позвонили жителю Свердловской области с требованием погасить долг, который брала его супруга. Приставы оштрафовали на 50 тыс. руб. ООО МК «Диджитал Мани».

Ирина Пичурина