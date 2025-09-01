Дмитриев: сотрудничество стран ШОС очень контрастирует с раздробленным Западом

Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) растут значительно быстрее, чем в «стагнирующей» Европе и других странах, «которые не ориентированы на совместную позитивную деятельность с Россией». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на саммите ШОС в Тяньцзине.

«Страны ШОС — это больше половины населения Земли, около трети мирового ВВП, — отметил господин Дмитриев. — И, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом».

Главный посыл саммита, по его словам, — единство и совместные проекты. В частности, на полях форума президент России Владимир Путин объявил о возможности введения совместной платежной системы стран ШОС. Кроме того, карты российских банков, как ожидается, станут активнее приниматься за рубежом. Глава фонда также сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены несколько совместных проектов с Китаем и Индией в сферах, энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Кирилл Дмитриев подчеркнул особую рабочую атмосферу в ШОС: «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают».