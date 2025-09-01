В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на подстанции
В промзоне Кропоткина в Краснодарском крае произошел пожар на трансформаторной подстанции. Причиной стало падение обломков БПЛА, сообщил региональный оперштаб.
Возгорание потушили на площади 80 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в штабе. На месте работают оперативные службы.
По данным Минобороны, средства ПВО в течение ночи сбили над территорией региона два беспилотника. Край также подвергся атаке вчера: обломки БПЛА упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Там произошел пожар и была повреждена технологическая установка, пострадавших нет.