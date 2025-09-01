Силы ПВО за ночь сбили 50 БПЛА над регионами России

В период с 00:00 до 5:00 мск средства ПВО уничтожили и перехватили 16 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. По его данным, 12 БПЛА сбили над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Саратовской областью, по три — над Татарстаном, Самарской и Оренбургской областями, еще два — над Краснодарским краем.

В Краснодарском крае в поселке Ильский в двух домах выбило окна, от падения частей беспилотника загорелась трава, сообщил местный оперштаб. Также произошел пожар на трансформаторной подстанции, его уже потушили. Жертв среди населения нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.