Владельцы парка в Мержаново планируют восстановить сгоревший маяк

В хуторе Мержаново Ростовской области планируется восстановить сгоревший маяк. Об этом сообщили в пресс-службе развлекательного парка Oxyland.

Владельцы парка отметили, что на месте сгоревшего маяка они планируют построить новый.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в субботу, 30 августа, в хуторе Мержаново Ростовской области вспыхнул пожар у маяка. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания сухой растительности достигла 1 тыс. кв. м.

Мария Хоперская