Два самолета в Екатеринбурге ушли на запасной аэродром из-за тумана

В Екатеринбурге из-за сильного тумана экипажи самолетов из Абакана (Хакасия) и Калининграда приняли решение приземлиться на запасном аэродроме, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самолет Red Wings из Абакана (WZ-1016) должен был прилететь в Кольцово в 7:40, но прибудет в 9:00. Рейс «Победы» из Калининграда (DP-611) должен был прибыть в 6:35, но ожидается в 9:20.

Согласно расписанию, наблюдаются массовые задержки и других рейсов. «Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, 24 августа в Екатеринбурге задержали вылеты в Казань, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и другие города из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в городах прибытия.

Ирина Пичурина