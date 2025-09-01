Си Цзиньпин: ШОС должна противодействовать блоковой конфронтации

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны противостоять блоковой конфронтации и травле государств, защищать миропорядок, центральную роль в котором играет ООН, заявил на проходящем 1 сентября в Тяньцзине 25-м заседании Совета глав государств ШОС председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций»,— заявил руководитель Китая (цитата по «РИА Новости»).

ШОС включает 10 государств. Помимо Китая и России, это — Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также в работе текущего двухдневного саммита принимают участие главы имеющих статус государств-наблюдателей Афганистана и Монголия. В качестве партнеров по диалогу присутствуют главы Азербайджана, Армении, Бахрейна, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, руководители и представители ряда международных организаций, в том числе ООН.

Эрнест Филипповский