Президент и наставник «Локомотива» объяснили уход Холлоуэлла

Защитник Мак Холлоуэлл покинул ярославский «Локомотив» по решению клуба. Об этом рассказали президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев и главный тренер Боб Хартли на пресс-конференции перед сезоном 2025/26. Общение с журналистами состоялось перед последним матчем межсезонья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» подписал соглашение с канадским защитником Холлоуэллом в это межсезонье. Игрок успел выступить в составе «железнодорожников» только в товарищеских матчах в рамках предсезонной подготовки и перешел в тольяттинскую «Ладу» в обмен на денежную компенсацию.

Как объяснил господин Яковлев, такое решение было принято после подписания нового соглашения с Мартином Гернатом, который последние два сезона выступал за ярославский клуб.

«Сейчас трудная ситуация на рынке, трудно было сориентироваться, времени мало было. Мы пригласили Холлоуэлла и понимали, что он должен заменить Мартина Герната, но как это будет выглядеть — не понимали. Нам удалось вернуть Герната»,— сказал президент ХК «Локомотив».

Главный тренер Боб Хартли добавил, что уход канадца — общее решение клуба.

«Мы общались и с тренерским штабом, и с руководством. Пришли к выводу, что у нас много хороших защитников. Главная причина — возвращение Мартина Герната. Также у Марка Ульева была хорошая предсезонная подготовка. Важно было понять, какую роль Мак Холлоуэлл может играть, когда в команде столько защитников. Он не сделал ничего неправильного, он хороший человек, но приняли такое решение, ему пришлось поменять команду»,— поделился Хартли.

Напомним, что после окончания сезона 24/25 появилась информация о возможном отъезде защитника Мартина Герната в НХЛ, а о подписании нового соглашения с хоккеистом «Локомотив» объявил 19 августа.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. В Ярославле «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором» в матче за Кубок Открытия.

Алла Чижова