«Динамо» двинулось вниз

В заключительном матче седьмого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» на выезде проиграло одноклубникам из Махачкалы — 0:1. В активе команды Валерия Карпина осталось восемь очков, и сейчас она находится на далеком от призовой тройки девятом месте.

Динамовское противостояние обещало быть очень горячим, учитывая, что махачкалинцы и москвичи остро нуждались в очках. Дагестанский клуб имел лишь пять набранных баллов и откатился по ходу седьмого тура уже на 14-е место, а столичный опережал его всего на три пункта. При этом подопечные Хасанби Биджиева куда лучше выглядят в Кубке России и лидируют в группе С с тремя победами. А вот команда Валерия Карпина потерпела два поражения не только в чемпионате, но и в кубковом турнире.

Махачкалинское «Динамо» сразу включило свой фирменный домашний прессинг и навязало жесткую борьбу гостям, которые больше были настроены на комбинационный футбол и выпустили в стартовом составе Антона Миранчука. Но зацепиться за мяч ни ему, ни бразильскому технарю Бителло просто не давали. Зачастую московскому «Динамо» приходилось примитивно бить вперед в надежде, что какая-то игра да придет. И только в середине первого тайма ему удалась осмысленная атака с прострелом Бителло на Ивана Сергеева, когда центральный защитник хозяев Муталип Алибеков успел в подкате разрядить обстановку.

Через полчаса бело-голубые вроде бы адаптировались к сопернику и достаточно тяжелому полю, став чаще владеть мячом и на правах фаворита играть первым номером.

Правда, и резкие махачкалинцы получили возможность проводить контратаки в расчете на Гамида Агаларова, Хазема Мастури и Мохаммаджавада Хоссейннеджада, который даже заставил сфолить на желтую карточку Миранчука. До явных угроз воротам Игоря Лещука в первом тайме так и не дошло, а вот москвичи хороший момент все же создали, когда тот же Миранчук нашел в штрафной площади Даниила Фомина, которому неожиданно позволили обработать мяч и даже прицелиться. Впрочем, его удар на технику заблокировал Джемал Табидзе, а Бителло не сумел пробить с подбора.

В целом ничья 0:0 наиболее объективно отражала характер матча до перерыва, но уже в дебюте второго тайма гости едва не размочили счет. Их центральный защитник Максим Осипенко наведался в чужую штрафную и отдал передачу Сергееву, стоявшему прямо под воротами. От гола хозяев спас голкипер Давид Волк. Тем не менее игра у столичного «Динамо» по-прежнему не ладилась, а махачкалинцы организовали чистый выход один на один с вратарем для Мастури. Нападающий сборной Туниса легко оторвался от Осипенко, и никто не мешал ему забить, как в недавней кубковой встрече с «Ростовом», но если тогда он все исполнил безупречно, то сейчас мастерства не хватило. Лещук потащил.

Однако москвичи упустили еще Хоссейннеджада, который уже не простил их за ошибку в обороне.

Иранец убежал за спины защитникам после скидки головой от Никиты Глушкова и изящно перебросил мяч через Лещука, оказавшегося в полупозиции. Так на 74-й минуте хозяева повели 1:0, и у команды Карпина оставалось совсем немного времени на спасение. Да и шансов у нее практически не было. Разве что Сергеев в одном из эпизодов мог хотя бы попасть в створ. Махачкалинское «Динамо» грамотно сыграло на сохранение результата и впервые в истории одержало победу над московскими одноклубниками — 1:0. Кроме того, оно сравнялось с ними по очкам, уступая по дополнительным показателям. Дагестанский клуб занимает 11-е место, а столичный опустился с седьмого на девятое. Теперь в следующем туре бело-голубых ждет крайне важное дерби со «Спартаком», от которого они отстают на три балла.

Александр Ильин