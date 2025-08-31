В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Соответствующее предупреждение жители региона получили в 22:22 в приложении МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении МЧС.

Гражданам рекомендуют укрыться в помещениях без окон. На улице следует найти ближайшее здание, паркинг или подземный переход для укрытия. Пассажирам транспорта советуют выйти и также укрыться в ближайших зданиях.

При падении БПЛА необходимо немедленно обратиться в службу 112.

Минобороны России сообщило, что с 18:00 до 21:00 мск силы ПВО уничтожили 32 беспилотника. Из них 25 сбиты над акваторией Черного моря, семь — над Крымом.

Лия Пацан