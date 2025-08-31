В Краснодаре распространяется очередной дипфейк об отмене линеек в школах у НПЗ

В Краснодарском крае распространяется очередное фейковое видео об отмене линеек ко Дню знаний в краснодарских школах, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода. Видео якобы от вице-губернатора Евгения Пергуна рассылают администраторам телеграм-каналов и средствам массовой информации. По данным оперштаба Кубани, это дипфейк, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В фейковом сообщении также используется фотография с рабочей встречи губернатора с представителями «ТНС энерго Кубань» от 22 августа. Эта встреча не касалась мероприятий, связанных с 1 сентября.

Власти Кубани заверяют, что все мероприятия 1 сентября пройдут по плану. Для обеспечения безопасности в школах усилят меры предосторожности. Власти призывают доверять только проверенным источникам информации.

30 августа власти Кубани сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, возникшего ночью во время атаки БПЛА. К настоящему времени возгорание ликвидировано. По данным местного Центра озеленения и экологии, загрязнения окружающей среды после пожара на НПЗ не зафиксированы.

Лия Пацан