ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»

В матче седьмого тура РПЛ московский ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Игра прошла на домашнем стадионе ЦСКА.

ЦСКА открыл счет на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Через восемь минут Джон Кордоба сравнял счет. В первом тайме обоим игрокам не засчитали по голу, а на 56-й минуте матча Кордоба был удален за фол на Мойзесе.

Эта ничья прервала четырехматчевую победную серию «Краснодара», который теперь имеет 16 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. ЦСКА с 15 очками занимает второе место. В восьмом туре ЦСКА 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» 13 сентября примет тольяттинский «Акрон».

Лия Пацан