На Кубани спрос на товары книжных магазинов сократился на 4%

Количество покупок книг и других товаров книжных магазинов (с учетом сетевой и несетевой розницы) в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки год к году вырос на 10% и составил 698 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков, в число самых популярных книг, кроме учебников, вошли произведения нон-фикшн. В 2025 году жители Кубани чаще всего покупали развивающую литературу для детей, книги по психологии и саморазвитию, а также художественные произведения.

Снижение спроса на товары книжных магазинов Краснодарского края писатель, журналист и главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» Лидия Сычева объясняет сокращением количества первоклассников, которым, кроме учебников, как правило, покупают книги в подарок, а также канцелярские принадлежности.

«Удорожание расходных материалов, переплетных работ, логистики, лицензий на переводы и сокращение программ грантовой поддержки (некоторые фонды и университеты, поддерживавшие российское книгоиздание в областях естественных и точных наук, переводов немецкой прозы, социологических и экономических исследований социальных проблем, признаны нежелательными на территории РФ), общий рост цен на продовольственные продукты и общественный транспорт, рост налогооблагаемой базы (введение НДС 20%) прямым образом влияют на стоимость книги. До 2022 года средняя цена книги в твердом переплете составляла 350-500 руб., в 2022-2023 годах достигла 750 руб., в 2025 году — 950-1000 руб. Себестоимость растет, но каждый независимый книжный магазин продолжает держать свою наценку в пределах нижней границы, экономически допустимой. Сейчас она составляет 0,6-0,8 от закупочной цены. Покупательская способность снижается, поэтому и книги приобретают реже»,— считает основательница краснодарского книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова.

