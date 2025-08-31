На Кубани количество регистраций строительных компаний сократилось на 15%

В Краснодарском крае с января по июль 2025 года зарегистрировано 1,5 тыс. новых строительных компаний, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает «Ъ» со ссылкой на Rusprofile.

В целом по России за семь месяцев 2025 года зарегистрировано 30,3 тыс. новых строительных компаний, что на 7,5% ниже показателя прошлого года. В Москве зафиксировано снижение на 30%, до 3,4 тыс. новых регистраций, а в Санкт-Петербурге — на 12%, до 1,1 тыс. регистраций.

Эксперты связывают это снижение с падением спроса на жилье из-за жесткой кредитно-денежной политики Центробанка и отмены льготных ипотечных программ. Крупнейшие застройщики зафиксировали падение чистой прибыли или убытки. Например, ГК «Самолет» сократил прибыль до 1,8 млрд руб., компания ПИК заработала 32 млрд руб., что на 22% меньше, а компания А101 — 13,6 млрд руб., что на 16% меньше. Группа ЛСР из Санкт-Петербурга получила убыток в 2,5 млрд руб.

На некоторых региональных рынках прослеживается рост активности строительного бизнеса. Например, в Крыму количество регистраций новых компаний в январе—июле выросло на 25,3% год к году, до 476.