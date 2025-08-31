В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибших героев спецоперации

В новом квартале Севастополя на 7-м километре Балаклавского шоссе улицы будут названы в честь погибших героев специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В новом квартале, который строится на 7-м километре Балаклавского шоссе, практически всем улицам будут присвоены имена погибших воинов. Конечно, будем продолжать работу по созданию музеев или стендов в школах, где учились сами участники специальной военной операции или сейчас учатся их дети»,— отметил губернатор.

Михаил Развожаев подчеркнул, что такие экспозиции должны быть в каждой школе города.

Также обсуждается создание скверов в память о воинах. Эти инициативы были подняты во время встречи губернатора с семьями погибших участников СВО.

Лия Пацан