Ущерб по делу о вымогательстве у «Ланит» увеличился до 50 млн рублей

Ущерб по делу о вымогательстве у руководства компании «Ланит» увеличился до 50 млн руб. Об этом «Ъ» узнал из материалов уголовного дела, которое передано в Московский гарнизонный военный суд. Ранее вменялось получение 45,5 млн руб. за установку «блока на негатив» в Telegram-канале «Незыгарь» (признан иноагентом), однако позднее в материалах появились данные о других каналах и суммах.

Уголовное дело связано с обвинениями в вымогательстве денег у топ-менеджеров «Ланит» полковником ФСБ в отставке Михаилом Поляковым, переводчиком Денисом Савинским и предпринимателем Александром Саниным. Защита фигурантов ранее заявляла о необходимости расследования дела в военном суде, ссылаясь на то, что Михаил Поляков на момент совершения предполагаемых преступлений служил в ФСБ. В ходе предварительного слушания в Останкинском суде Москвы ответ из ФСБ послужил основанием для передачи дела в МГВС.

По версии следствия, Михаил Поляков и Иван Самойленко совместно с неустановленными лицами разработали план вымогательства, который реализовывался через Telegram-каналы, включая «Кремлевская прачка», «The Moscow Post» и «Банкста». Фигуранты обвиняются в получении денежных средств через криптокошельки за публикацию негативных сведений о компании. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Все трое вину отрицают.

