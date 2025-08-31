Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на пресс-секретаря «Хамаса» Абу Обайду

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по квартире пресс-секретаря «Хамаса» Абу Обайду. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.

Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

По его словам, результат удара еще неизвестен. «Со стороны “Хамаса” нет никого, кто мог бы разъяснить этот вопрос»,— сказал Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что атаку совершили представители Службы общей безопасности («Шабак») и ЦАХАЛ в ходе совместной операции (цитата по «Аль-Арабия»).

Сегодня телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Абу Обайда был убит в результате израильского удара по его квартире в Газе. В публикации говорилось, что члены семьи пресс-секретаря и лидеры военного крыла «Хамаса» подтвердили его смерть.