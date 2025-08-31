На Кубани три человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В Гулькевичском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Авария случилась сегодня около 6:00 на федеральной трассе «Кавказ».

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «Фольксваген». В результате происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и двое его 19-летних пассажиров. Пассажиры автобуса не пострадали.

Все трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Лия Пацан