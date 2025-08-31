Путин приехал на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии приветствия участников саммита ШОС в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском Тяньцзине. Об этом сообщила пресс-служба правительства России. В центре пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На встрече Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пожали друг другу руки. Центральное телевидение Китая сообщило, что лидер КНР вместе с супругой Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников мероприятия. Официальная программа саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начнется 1 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аттракцион невиданной солидарности».