Аттракцион невиданной солидарности

В эти выходные в китайском Тяньцзине на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) соберутся более 20 мировых лидеров. В эпоху эрозии системы международных экономических отношений предстоящий двухдневный саммит станет для стран Глобального Юга возможностью продемонстрировать единство и солидарность. Впрочем, куда больший интерес, нежели сам саммит ШОС, представляют встречи в кулуарах во время и после мероприятия. Так, в Китай впервые за семь лет приедет индийский премьер Нарендра Моди, а после саммита председателя КНР Си Цзиньпина ждут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Кульминацией действа, символизирующего единение незападных стран, станет военный парад в Пекине 3 сентября, который соберет на одной трибуне 26 лидеров, включая председателя Си, президента Путина и главу КНДР Ким Чен Ына.

Тяньцзиньский глаз — колесо обозрения в городе Тяньцзинь

Фото: Tong Yu / China News Service / VCG / Getty Images

Оптика имеет значение

На саммит ШОС, который пройдет в портовом городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин соберет более чем 20 лидеров стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также глав десяти международных организаций.

Нынешний саммит у берегов реки Хайхэ станет крупнейшим с момента основания организации в 2001 году, подчеркнул помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, назвав ШОС «важной силой в построении международных отношений нового типа». За последние годы организация, начинавшаяся как объединение шести евразийских государств, расширилась до десяти постоянных членов и включает в свои ряды двух наблюдателей и 14 партнеров по диалогу. Сфера же его компетенции разрослась от безопасности и борьбы с терроризмом до экономического и военного сотрудничества.

Вместе с тем за все эти годы организация не добилась каких-то осязаемых результатов, а все предыдущие саммиты завершались пространными декларациями о дружбе и сотрудничестве, не вполне реализовавшимися на практике.

Более того, ШОС не смогла никак отреагировать на вооруженный конфликт между двумя своими членами — Индией и Пакистаном, который чуть было не поставил двух давних соперников на грань ядерного противостояния. В июне этого года министры обороны стран ШОС не сумели даже принять совместное заявление из-за отказа Нью-Дели подписывать его без упоминания апрельского теракта в индийском Кашмире и его открытого осуждения. Чуть позже Индия отказалась присоединиться к осуждению ШОС израильских атак на Иран.

«Эффективность ШОС в решении существенных вопросов безопасности остается весьма ограниченной. А видение, которое представляет ШОС, и его практическая реализация довольно расплывчаты»,— заявил агентству Reuters председатель Индо-Тихоокеанской исследовательской программы в аналитическом центре Takshashila Institution в Бангалоре Манодж Кевалрамани. Вместе с тем эксперт признал, что ШОС — «это платформа, которая обладает все большей объединяющей силой, что помогает в проецировании нарратива».

На фоне глобальной торговой войны, развязанной главой Белого дома Дональдом Трампом, нарратив, который хозяин нынешнего саммита Си Цзиньпин будет всеми силами продвигать, очевиден: солидарность Глобального Юга против США в период нестабильной политики и геополитических колебаний.

«Си захочет использовать саммит как возможность продемонстрировать, как начинает выглядеть международный порядок под руководством США и что все усилия Белого дома с января по противодействию Китаю, Ирану, России, а теперь и Индии не возымели желаемого эффекта»,— отметил, в частности, главный редактор исследовательского агентства The China-Global South Project Эрик Оландер.

Двусторонка и парад

Задаче продемонстрировать солидарность стран незападного мира будут способствовать и двусторонние встречи лидера КНР с главами других стран. Одним из самых знаковых событий в рамках ШОС станет первый за семь лет приезд в Китай индийского премьера Нарендры Моди.

Начало разрядке между двумя странами после кровавого пограничного конфликта в 2020 году было положено еще встречей Моди и Си на прошлогоднем саммите БРИКС в Казани. Беспрецедентное давление на Нью-Дели со стороны Трампа (на этой неделе США ввели 50-процентные пошлины на большую часть импортируемых товаров из Индии, назвав это наказанием за закупку российской нефти) подтолкнуло Пекин и Нью-Дели к дальнейшей нормализации. Так, помимо снятия ряда торговых ограничений, две страны, как сообщается, договорились о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за резкого ухудшения отношений между соседними государствами. Вполне вероятно, что о возобновлении полетов будет объявлено как раз по итогам визита Моди в КНР.

Впрочем, в самой Индии дали понять, что процесс нормализации с Китаем никак не связан с ухудшением отношений с США.

«Не делайте эту связь настолько тесной, не делайте ее причинно-следственной связью. Это не соответствует реальности»,— отметил 23 августа глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum, подчеркнув: полагать, что сложности в отношениях с Вашингтоном автоматически определяют позицию Нью-Дели в отношениях с Пекином, было бы «ошибочным анализом».

Отражением курса на солидарность и дружбу станет и визит в КНР Владимира Путина. Согласно сухим анонсам обеих сторон, главной целью его приезда в Пекин является участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Однако почти наверняка кулуарно два лидера затронут и украинскую тему. Тем более что после встречи с Дональдом Трампом на Аляске президент РФ, пообщавшийся по телефону с лидерами Индии, Бразилии, Белоруссии, ЮАР и ряда стран Центральной Азии, так и не позвонил Си Цзиньпину. Отметим, что об основных итогах своей беседы 6 августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российский лидер ему сообщал.

Апофеозом же всех мероприятий на китайской земле станет масштабный военный парад 3 сентября, в ходе которого на одной трибуне с товарищем Си места займут Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын (его участие Пхеньян подтвердил 28 августа) и лидеры еще 20 с лишним стран. Единственным западным политиком среди гостей будет премьер Словакии Роберт Фицо, в мае уже отметившийся присутствием на Параде Победы на Красной площади, вопреки откровенному давлению Евросоюза, угрожающе требовавшего от него не приезжать в Москву.

Наталия Портякова