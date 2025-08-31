Жители Краснодара и Ростова-на-Дону счастливее, чем москвичи и петербуржцы

Жители южных регионов и Поволжья продемонстрировали более высокий уровень счастья по сравнению с населением Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Средний показатель удовлетворенности жизнью по России составил 6,18 балла из 10. Лидерами рейтинга стали Самара с результатом 6,75 балла, Ростов-на-Дону — 6,70 и Краснодар — 6,48. При этом доходы в данных городах существенно уступают столичным.

Москва и Санкт-Петербург, предлагающие самые высокие средние зарплаты, показали одни из худших результатов — 5,81 и 5,85 балла соответственно. Сопоставимые низкие показатели зафиксированы в Челябинске (5,58), Омске (5,59) и Волгограде (5,71).

Опрос проходил с 21 июля по 22 августа 2025 года. В нем участвовали свыше 10 тыс. представителей экономически активного населения всех федеральных округов. Из них 1,6 тыс. респондентов приняли участие в общенациональном исследовании, 10 тыс. — в опросе жителей городов-миллионников. От Москвы и Петербурга опросили по 1,5 тыс. человек, от остальных крупных городов — по 500 участников.

Аналитики выявили влияние различных факторов на степень жизненного благополучия. Женщины оказались счастливее мужчин — 6,44 против 5,87 балла. Семейные люди значительно превосходят одиноких по уровню довольства (6,38 против 5,19). Аналогичная разница наблюдается между имеющими детей и бездетными — 6,14 и 5,33 балла.

Молодежь до 24 лет показала наивысшую удовлетворенность среди возрастных групп — 6,53 балла. Выпускники средних профессиональных учебных заведений оказались довольнее обладателей высшего образования — 6,24 против 5,98.

Трудоустроенные граждане превосходят безработных по уровню счастья — 6,46 и 5,76 балла. Россияне с зарплатой до 50 тыс. руб. набрали 6,05 балла, с доходом 50-100 тыс. руб. — 5,84. Максимальную удовлетворенность в 6,37 балла продемонстрировали респонденты с заработком свыше 100 тыс. руб.

Лия Пацан