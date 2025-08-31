Эксперт порекомендовала Кубань, Алтай и Дагестан для бюджетного осеннего отдыха
Для экономного туризма осенью в России подходят Сочи, Краснодарский край, Дагестан, а также Карелия и Алтай, где сохранится благоприятная погода, рассказала «Ленте.ру» основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр.
Фото: Мария Удовик
«По зарубежным направлениям все очень очевидно. В первую очередь это страны СНГ. Я подразумеваю Грузию. Внутри России: Сочи, Краснодарский край, Дагестан»,— заявила эксперт.
Среди международных маршрутов наиболее доступным остается Египет, который обойдется дешевле Турции и ОАЭ. Госпожа Котляр отметила значительный рост популярности этого направления.
«Поэтому мы наблюдаем 20-30-процентный рост по Египту по спросу даже на лето»,— сообщила специалист.
В качестве альтернативы дорогостоящему отдыху в ОАЭ туроператор предложила Бахрейн и Катар. По ее словам, стоимость поездки в Бахрейн сравнима с египетскими ценами.
Турция также становится доступнее осенью, при этом курортный сезон там продолжается до ноября. «Турция по ценам тоже охлаждается к этому периоду, и при этом сезон там длится до ноября. Поэтому люди на закате цен выбираются в Турцию на октябрьские и ноябрьские каникулы», — пояснила Майя Котляр.
Из дальних маршрутов эксперт выделила Вьетнам, однако предупредила, что из-за длительного перелета такая поездка обойдется дороже Египта и других экономичных вариантов.